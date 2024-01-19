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Экс-разведчик США отреагировал на ликвидацию воюющих за ВСУ французских наемников

Риттер назвал абсурдной неосведомленность Франции о своих наемниках на Украине

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Rich Schultz/AP

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер счел абсурдным предположение, что власти Франции могли не знать о воюющих за Вооруженные силы Украины французских комбатантах. Его слова передает РИА Новости.

По оценке бывшего военного, крайне маловероятно, что правительство Франции было не в курсе о столь большом числе своих граждан в рядах наемников украинской армии.

«Маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции», — полагает военный эксперт.

Риттер предположил, что ликвидированные в результате удара российской армии французские комбатанты могли быть связаны с французским Иностранным легионом и тренировали бойцов ВСУ.

«Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна», — констатировал он.

Перед этим в МИД России вызвали посла Франции после уничтожения французских наемников в Харькове, сообщила Захарова. Во французском МИД опровергли присутствие своих военных на Украине и «где бы то ни было еще». Аналитик Моро считает, что Париж не станет делать заявлений по поводу погибших наемников на Украине, поскольку во Франции наемническая деятельность под запретом. ВС РФ поразили здание с иностранными бойцами в Харькове 16 января, потери ВСУ составили 60 человек, еще 20 — госпитализированы.

Ранее в Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове.

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