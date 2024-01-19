Британия впервые провела испытания лазерного оружия

Минобороны Великобритании впервые протестировало систему лазерного оружия направленной энергии DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевств.

«Усовершенствованный военный лазер будущего впервые опробовали в Великобритании», — говорится в заявлении.

В правительстве не называют дальность радиуса действия лазерной пушки, но сообщают, что она может поражать «любую видимую цель». Стоимость эксплуатации лазера не превышает £10 ($12,68) за один выстрел.

«Точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт с расстояния в километр», — отметили в пресс-службе

В сентябре британская компания Raytheon UK сообщала, что намерена в скором времени провести испытания системы высокоэнергетического лазерного оружия в Шотландии.

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