Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британия впервые провела испытания лазерного оружия

В Великобритании впервые провели боевые испытания лазерного оружия DragonFire

close
100%
U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

Минобороны Великобритании впервые протестировало систему лазерного оружия направленной энергии DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевств.

«Усовершенствованный военный лазер будущего впервые опробовали в Великобритании», — говорится в заявлении.

В правительстве не называют дальность радиуса действия лазерной пушки, но сообщают, что она может поражать «любую видимую цель». Стоимость эксплуатации лазера не превышает £10 ($12,68) за один выстрел.

«Точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт с расстояния в километр», — отметили в пресс-службе

В сентябре британская компания Raytheon UK сообщала, что намерена в скором времени провести испытания системы высокоэнергетического лазерного оружия в Шотландии.

Ранее в России рассказали, при каких условиях страна применит лазерный комплекс «Пересвет».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами