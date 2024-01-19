Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МО РФ рассказали, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

МО РФ: за неделю в российский плен сдался 21 боец ВСУ

За неделю в плен сдался 21 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 украинских солдат сдались на Южно-Донецком направлении.

До этого заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщала, что министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным присоединяться к рядам вооруженных сил страны. По ее словам, действующая норма законодательства не позволяет осужденным вступать в ряды ВСУ.

Речь идет не только о тех, кто в настоящее время отбывает наказание, но и о тех, кто ранее были осужден и уже отбыл наказание.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин говорил, что рост числа сдающихся в плен солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит об успехах ВС России. По его словам, у российской армии есть успехи на фронте, поскольку она продвигается по всем направлениям.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами