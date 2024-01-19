В МО РФ рассказали, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

За неделю в плен сдался 21 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 украинских солдат сдались на Южно-Донецком направлении.

До этого заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщала, что министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным присоединяться к рядам вооруженных сил страны. По ее словам, действующая норма законодательства не позволяет осужденным вступать в ряды ВСУ.

Речь идет не только о тех, кто в настоящее время отбывает наказание, но и о тех, кто ранее были осужден и уже отбыл наказание.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин говорил, что рост числа сдающихся в плен солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит об успехах ВС России. По его словам, у российской армии есть успехи на фронте, поскольку она продвигается по всем направлениям.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.