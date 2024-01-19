Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об успехах российских военных за неделю

Минобороны сообщило о нанесении 17 ударов гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ

С 13 по 19 января российские военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что против Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные применяли том числе гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотники.

Российские снаряды поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых ремонтировали вооружения и технику, изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные беспилотники.

Также удары пришлись на пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов, отметили в Минобороны.

До этого командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» рассказал о проблемах ВСУ из-за новой тактики России. По его словам, непрерывные удары российских беспилотников вынуждают бойцов ВСУ подолгу находиться в укрытиях.

Ранее бывший министр обороны Украины предостерег ВСУ от фатальной ошибки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами