Минобороны сообщило об успехах российских военных за неделю

С 13 по 19 января российские военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что против Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные применяли том числе гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотники.

Российские снаряды поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых ремонтировали вооружения и технику, изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные беспилотники.

Также удары пришлись на пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов, отметили в Минобороны.

До этого командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» рассказал о проблемах ВСУ из-за новой тактики России. По его словам, непрерывные удары российских беспилотников вынуждают бойцов ВСУ подолгу находиться в укрытиях.

Ранее бывший министр обороны Украины предостерег ВСУ от фатальной ошибки.