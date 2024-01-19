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Посольство РФ рассказало, как Украина использует французское оружие

Посольство РФ: Украина применяет французские вооружения против мирных граждан

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Christophe Ena/AP

Вооружения, которые Франция поставляет на Украину, используются против мирного населения. Об этом заявили в российском посольстве в Париже, передает РИА Новости.

Таким образом дипломаты прокомментировали решение французских властей передать Киеву очередную партию боеприпасов и техники. В том числе речь идет о поставках дальнобойных крылатых ракет, уточняется в заявлении.

«Обращаемся к французской общественности с вопросом. Что, по вашему мнению, важнее: поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан, среди которых старики, женщины и дети?» — отметили в посольстве.

18 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что руководство страны планирует ежемесячно передавать Украине по 50 ракет для истребителей. По его словам, в течение 2024 года Киев будет получать адаптированные для советских истребителей снаряды класса «воздух-земля».

За день до этого президент республики Эммануэль Макрон анонсировал поставку на Украину «сотен бомб» и 40 ракет SCALP. Последние являются крылатыми ракетами, предназначенными для поражения наземных целей на большом расстоянии.

Ранее Макрон высказался о возможной победе РФ в украинском конфликте.

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