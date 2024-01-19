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В Раде заявили, что закон о мобилизации закроет воевавшим в ВСУ въезд в Европу

Депутат Дубинский: законопроект о мобилизации закроет воевавшим в ВСУ въезд в ЕС

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Законопроект о мобилизации, над которым работает украинское правительство, в будущем закроет въезд в страны Европы для воевавших в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, этому будет способствовать создание единого электронного реестра военнообязанных, который откроет Евросоюзу доступ к базе персональных данных граждан Украины.

«Основная мина этого законопроекта — в передаче этих данных на «хранение» в  страны ЕС. Оцифрованный реестр военнообязанных нужен им, чтобы не допустить попадания на территорию ЕС мужчин, принимавших участие в войне», — написал депутат.

Дубинский напомнил, что ранее он уже говорил о планах ЕС закрыть границу для украинцев после завершения боевых действий. По мнению депутата, сотни тысяч мужчин, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, «не нужны ЕС с точки зрения безопасности».

16 января депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выступил за выдачу Киеву уехавших из Украины в ЕС мужчин.

До этого замминистра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас заявил, что страна анализирует ситуацию с находящимися в стране украинцами и готова принять решение по военнообязанным после соответствующего официального обращения Украины.

Ранее на Украине завершили расследование дела об уклонении депутатов от армии.

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