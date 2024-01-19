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В Германии заявили, что отправка Киеву ракет Taurus угрожала бы обороноспособности ФРГ

Депутат СДПГ: отправка Киеву ракет Taurus угрожала бы обороноспособности ФРГ

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Поставки Украине крылатых ракет Taurus приведут к тому, что у ФРГ не будет возможности быстро восполнить свои запасы и обороноспособность Германии окажется под угрозой. Об этом заявил эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнес Арльт в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Если эти Taurus ушли, у нас нет возможности снова их произвести в обозримом будущем, восполнить ими наши запасы или поставить новые ракеты. ФРГ не в состоянии производить столько оружия, чтобы заменить им то, что было поставлено Киеву», — заявил Арльт.

19 января министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине.

18 января мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Германии новой помощи из-за критического положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

До этого первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сказал, что возможная поставка Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменит ход спецоперации, однако грозит вовлечением ФРГ напрямую в конфликт с Россией.

Ранее в Германии объяснили, почему не передают ракеты Taurus Киеву

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