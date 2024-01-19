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В Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове

Песков: информация об иностранных наемниках в ВСУ подтверждается

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал уничтожение иностранных наемников из Франции в Харькове.

По словам Пескова, представители двух стран обсуждают эту ситуацию на дипломатическом уровне.

«На высшем уровне предложений провести беседу не было. Со стороны киевского режима воюют иностранные наемники, мы говорили неоднократно. Каждый раз это утверждение находит подтверждение», — резюмировал Песков.

До этого в МИД Франции опровергли данные о присутствии французских наемников на Украине.

В министерстве назвали информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове «грубой манипуляцией России».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в российское министерство иностранных дел после того, как Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражающий удар по базе наемников в Харькове, среди которых были французы.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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