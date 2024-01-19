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Росгвардия впервые применила комплекс «Выжигатель» в ДНР

В ДНР Росгвардия впервые применила комплекс подавления БПЛА «Выжигатель»

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Росгвардия

В Донецкой народной республике сотрудники Росгвардии впервые применили комплекс «Выжигатель», который предназначен для обнаружения и подавления беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Росгвардии заявляют, что за неделю использования комплекса при помощи «Выжигателя» были подавлены три «квадрокоптера мультироторного типа» Вооруженных сил Украины.

Там уточнили, что первый беспилотник был посажен при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. Оператор комплекса своевременно обнаружил украинский дрон над районом выполнения боевой задачи группой спецназа, отметили в ведомстве.

17 января Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха» и «Vampire» Вооруженных сил Украины, а также 21 украинский беспилотник в районах нескольких населенных пунктов в ЛНР и ДНР.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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