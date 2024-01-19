Стало известно об отношении финнов к защите других стран НАТО

Большая часть финнов готова защищать другие страны НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса Совета по планированию оборонной информации (MTS), сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса, 65% респондентов полностью согласны с тем, что Финляндия должна быть готова защищать одну из стран альянса. Еще 26% финнов частично согласны с данным утверждением. По сравнению с другими странами НАТО Финляндия находится в лидерах по этому показателю.

При этом почти все финны (97%) согласны с тем, что другие союзники должны прийти на помощь Финляндии в случае нападения. Девять из десяти респондентов относятся к членству Финляндии в НАТО весьма или достаточно позитивно.

До этого старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence писала, что Финляндия может получить от США новое вооружение для усиления границы НАТО с Россией.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.