На Западе заявили, что не ждут от ВСУ наступления

Украина переходит к активной обороне после неудачного летнего наступления. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимного западного чиновника.

По его словам, стратегия «активной обороны» подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и исследование слабых мест у российских войск. Вместе с ударами большой дальности это позволит Украине «нарастить свои силы» в 2024 году и подготовиться к 2025 году, считают в FT.

«Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени», — говорится в публикации.

В Вашингтоне сомневаются, что смогут «предложить Украине такой скачок в возможностях и технологиях», который позволил бы Киеву «решительно вернуть себе преимущество» в 2024 году, заключил автор статьи.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.