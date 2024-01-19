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Губернатор Белгородской области заявил, что украинских обстрелов стало меньше

Гладков: интенсивность обстрелов Белгородской области ВСУ снизилась

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ostorozhno_novosti/Telegram

Интенсивность обстрелов территории Белгородской области украинскими военными снизилась к четвергу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в понедельник регион обстреляли 67 раз, а в четверг — только 19. При этом за неделю украинская сторона заметно увеличила применение беспилотников — с их помощью прошло 47 атак.

За последние сутки в Белгородском районе по хутору Валковский выпустили шесть артиллерийских снарядов. Украинские солдаты атаковали село Журавлевка с помощью дрона-камикадзе. Однако в населенных пунктах пострадавших и сильных разрушений не зафиксировали.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Терезовка. Там всего зафиксировали четыре прилета. Однако никто не пострадал. Различные разрушения после обстрелов зафиксировали в двух частных домовладениях, где выбиты окна, посечены фасады и пробита крыша гаража. Повреждения получил один автомобиль.

А в селе Мясоедово от воздушной атаки ВСУ пострадала местная жительница, которая получила осколочное ранение правого коленного сустава. ей оказали медпомощь.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее в Белгороде арестовали участника банды, нападавшей на прохожих.

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Обстрелы Белгородской области
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