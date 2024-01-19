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Стало известно об уничтожении еще двух беспилотников в Брянской области

Богомаз: еще два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области

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РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены средствами противовоздушной обороны в Брянской области над Погарским и Унечским районами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал глава Брянской области.

Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы.

До этого Александр Богомаз сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в Брянской области, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.

Минобороны России сообщало, что утром в пятницу российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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