Боец российской армии с позывным «Снейк» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кардинально изменили тактику. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам солдата ВС РФ, украинские войска активно использовали кассетные боеприпасы до середины осени.

«Сейчас гораздо реже», — добавил «Снейк».

Военнослужащий пояснил, что российские войска разработали надежный способ борьбы с кассетными боеприпасами — перекрытия из бревен и песка. Этого хватает, чтобы бороться с подобными снарядами.

До этого Telegram-канал WarGonzo сообщал, что российский солдат с позывным «Малой» в одиночку уничтожил украинский опорный пункт с помощью мины ТМ-62М. Солдат незаметно пересек нейтральную линию. Он смог подобраться к украинскому опорному пункту и заложил мину. После «Малой» вернулся на свою позицию и подорвал снаряд.

Минобороны РФ также сообщало, что российские войска ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины на позициях в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.