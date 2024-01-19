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Российский солдат в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

WarGonzo: солдат ВС РФ в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский солдат с позывным «Малой» в одиночку уничтожил украинский опорный пункт с помощью мины ТМ-62М. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

На кадрах, снятых с дрона через тепловизор и опубликованных Telegram-каналом, видно, как солдат незаметно пересек нейтральную линию. Он смог подобраться к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заложил мину. После «Малой» вернулся на свою позицию и подорвал снаряд.

«Задача, прямо скажем, не из простых. Но если ты смекалистый, отважный, и служишь в 1-м АК, то можешь с одной ТМкой взять опорник ВСУ, как это сделал героический боец с позывным «Малой», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины на позициях в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут).

Расчет РСЗО «Град» костромских десантников из состава Южной группировки войск получил задачу на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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