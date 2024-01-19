Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Украины обеспокоены снижением мобилизационного возраста

NRK: украинцы боятся передовой и снижения мобилизационного возраста

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Украинский уклонист, назвавший себя Сергеем, признался, что боится оказаться на передовой, а также обеспокоен снижением мобилизационного возраста. Об этом сообщает NRK.

«Берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой», — сказал мужчина.

Он отметил, что психологически ему приходится «очень тяжело». Сергей указал, что всех украинцев беспокоит тот факт, что возраст призыва снизят с 27 до 25 лет.

«Меня это беспокоит? Да. Это беспокоит всех», — добавил он.

До этого сообщалось, что министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным присоединяться к рядам вооруженных сил страны.

26 декабря 2023 года на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами