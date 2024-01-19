Жители Украины обеспокоены снижением мобилизационного возраста

Украинский уклонист, назвавший себя Сергеем, признался, что боится оказаться на передовой, а также обеспокоен снижением мобилизационного возраста. Об этом сообщает NRK.

«Берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой», — сказал мужчина.

Он отметил, что психологически ему приходится «очень тяжело». Сергей указал, что всех украинцев беспокоит тот факт, что возраст призыва снизят с 27 до 25 лет.

«Меня это беспокоит? Да. Это беспокоит всех», — добавил он.

До этого сообщалось, что министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным присоединяться к рядам вооруженных сил страны.

26 декабря 2023 года на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.