Власти Франции опровергли присутствие своих наемников на Украине

Информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове — это «грубая манипуляция России». Об этом заявило министерство иностранных дел Франции, опровергнув присутствие своих наемников на Украине, несмотря на свидетельства присутствия французских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще. Это грубая манипуляция русских», — передает сообщение французского МИД агентство AFP.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в российское министерство иностранных дел после того, как Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражающий удар по базе наемников в Харькове, среди которых были французы.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро выразил мнение, что Париж не будет делать заявлений по поводу своих наемников на Украине, так как во Франции запрещена наемническая деятельность.

Ранее СК России установил личности более тысячи наемников в зоне СВО.