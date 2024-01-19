КНДР испытала систему подводного ядерного оружия

КНДР провела испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на минобороны КНДР.

Как заявили в министерстве, 15 января за три дня американский атомный авианосец «Карл Винсон», крейсер «Принстон», оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС отрядов самообороны Японии и ВМС Южной Кореи провели объединенные военно-морские учения вокруг острова Чеджу.

«В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке», — указали в ведомстве.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова Северная Корея, если США «примут ошибочное решение» против Пхеньяна. Северокорейский лидер подчеркнул, что учения ясно показали, к какому немедленному действию готова страна. По его словам, в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона Пхеньяну следует отвечать «более активными наступательными действиями» с применением «более продвинутых и угрожающих вариантов».

Ранее в КНДР назвали условие для применения ядерного оружия.