США подтвердили, что хуситы нанесли удар по американскому судну

Военные США подтвердили, что хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом в своем Twitter заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как говорится в сообщении CENTCOM, 18 января хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, который принадлежит Соединенным Штатам, а управляет Греция.

«Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с кораблем», — отмечается в заявлении.

Данных о пострадавших и повреждениях нет.

Незадолго до этого хуситы заявили о прямом попадании в американское судно Chem Ranger противокорабельными ракетами.

В ночь на 18 января по заявлению представителя военного крыла мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, был нанесен ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.

Вечером 17 января Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщил, что корабль под флагом Соединенного Королевства подвергся атаке в 85 морских милях (157 км) от йеменского города Эш-Шихра.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.