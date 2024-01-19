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В США заявили, что ракетный потенциал Ирана заставил Запад задуматься об обороне

NYT: ракетный потенциал Ирана заставил западные страны задуматься об обороне

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Reuters

Ракетный потенциал Ирана, который исламская республика показала во время недавних ударов, заставил страны Запада задуматься о своей обороне. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Способность Ирана производить дроны тысячами заставала врасплох многих официальных лиц. Теперь его ракетный потенциал заставляет Запад задуматься об обороне и ответах», — сказано в статье издания.

В публикации NYT также говорится, что, по мнению дипломатов и экспертов, недавние атаки Ирана были в том числе в какой-то мере демонстрацией своих возможностей Западу.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».

18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Ранее США пообещали не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

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