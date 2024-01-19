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Хуситы объявили о новой атаке по судну США

Хуситы нанесли новый удар по судну под американским флагом

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Хуситы нанесли новый удар по судну под американским флагом — ракета попала в судно Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление военного представителя мятежного движения «Ансар Аллах» Яхью Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — заявил Сариа.

Представитель хуситов утверждает, что имеет подтверждение прямого попадания в судно. Сариа заявил, что удар по Chem Ranger стал ответом на ракетные удары Соединенных Штатов и Британии по Йемену.

До этого вооруженные силы правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали судно США недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы.

Это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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