Хуситы объявили о новой атаке по судну США

Хуситы нанесли новый удар по судну под американским флагом — ракета попала в судно Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление военного представителя мятежного движения «Ансар Аллах» Яхью Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — заявил Сариа.

Представитель хуситов утверждает, что имеет подтверждение прямого попадания в судно. Сариа заявил, что удар по Chem Ranger стал ответом на ракетные удары Соединенных Штатов и Британии по Йемену.

До этого вооруженные силы правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали судно США недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы.

Это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.