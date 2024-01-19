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На Сахалине сбежавший из части в ДНР военный получил шесть лет колонии

На Сахалине суд дал сержанту шесть лет за самовольное оставление части в ДНР

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Depositphotos

Военный получил шесть лет колонии за самовольное оставление части в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее решение вынес Южно-Сахалинский гарнизонный суд, передает его пресс-служба.

В пресс-службе сообщили, что военнослужащий будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его лишили воинского звания «младший сержант».

Как установил суд, 19 марта 2023 года осужденный, желая отдохнуть от службы, без уважительных причин самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части в ДНР. Сначала он праздно проводил время в этой республике, а затем отправился к себе домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал маме по хозяйству. 13 сентября мужчина прибыл в воинскую часть в Южно-Сахалинске, добровольно прекратив уклоняться от военной службы.

До этого стало известно, что военный, получивший в ходе СВО ранение, получил полтора года условного срока за недельное отсутствие в части из-за госпитализации.

Ранее двое российских военнослужащих получили по пять лет колонии-поселения за самовольное оставление части.

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