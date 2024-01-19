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Российского офицера осудили условно по делу о взрыве боеприпасов на складе

Экс-командир части ВС РФ получил четыре года условно по делу о взрыве на складе

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Экс-командир части Вооруженных сил России Александр Кожевников получил десять лет по делу о взрыве на складе боеприпасов в поселке Желтухино, который произошел в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Рязанского гарнизонного военного суда.

Изначально следствие вменяло Кожевникову злоупотребление должностными полномочиями, за что назначается наказание в виде десяти лет. Однако суд решил, что бывший командир части несет ответственность по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Приговор суда гласит, что Кожевников будет лишен права занимать должности в Вооруженных силах и связанные с хозяйственной деятельностью.

«В соответствии со ст. 73 УК РФ (условное осуждение) назначенное Кожевникову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года, в течение которых он должен своим поведением доказать свое исправление», — указано в решении суда.

До этого на Сахалине осудили военного, отказавшегося исполнять приказ при мобилизации.

Ранее военный, получивший ранение на СВО, попал под суд за отсутствие в части из-за госпитализации.

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