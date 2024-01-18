Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине могут разрешить осужденным вступать в ряды ВСУ

Минюст Украины подготовил законодательные изменения для мобилизации осужденных

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным присоединяться к рядам вооруженных сил страны. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает издание «Страна.ua».

По ее словам, действующая норма законодательства не позволяет осужденным вступать в ряды ВСУ.

«Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», — сказала Высоцкая.

По ее словам, речь идет не только о тех, кто в настоящее время отбывает наказание, но и о тех, кто ранее были осуждены и уже отбыли наказание.

Замминистра назвала эти предложения «очень дискуссионными».

«Возможно, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем или были осуждены за отдельные преступления», — заявила она.

Также Высоцкая выразила мнение, что в январе или феврале может быть принят законопроект о новых правилах мобилизации.

До этого пленный украинский солдат Роман Калиниченко заявил, что в его стране в армию якобы начали призывать женщин в возрасте до 60 лет.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября прошлого года мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ не успевают восполнять потери.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами