На Украине могут разрешить осужденным вступать в ряды ВСУ

Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным присоединяться к рядам вооруженных сил страны. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает издание «Страна.ua».

По ее словам, действующая норма законодательства не позволяет осужденным вступать в ряды ВСУ.

«Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», — сказала Высоцкая.

По ее словам, речь идет не только о тех, кто в настоящее время отбывает наказание, но и о тех, кто ранее были осуждены и уже отбыли наказание.

Замминистра назвала эти предложения «очень дискуссионными».

«Возможно, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем или были осуждены за отдельные преступления», — заявила она.

Также Высоцкая выразила мнение, что в январе или феврале может быть принят законопроект о новых правилах мобилизации.

До этого пленный украинский солдат Роман Калиниченко заявил, что в его стране в армию якобы начали призывать женщин в возрасте до 60 лет.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября прошлого года мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ не успевают восполнять потери.