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Воздушная тревога объявлена на Голанских высотах

Сирены воздушной тревоги сработали в южной части Голанских высот

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Сигналы воздушной тревоги раздались в южной части Голанских высот, которые являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«В районе южных Голан зазвучали сирены тревоги», — указывается в публикации.

Иных дополнений и официальных комментариев пока не приводится.

Некоторое время назад воздушная тревога, предупреждающая население об угрозе ракетного обстрела, повторно сработала в северных районах Израиля.

Голанские высоты являются конфликтной ближневосточной территорией, основная часть которой сейчас оккупирована Израилем, восточную часть находится под контролем Сирийской Республики. Согласно открытым данным, Израиль аннексировал контролируемые им территории де-факто в 1981 году, однако эта аннексия так и не была признана международным сообществом.

Ранее ООН была вновь принята резолюция с требованием к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты.

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