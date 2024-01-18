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США в пятый раз за неделю нанесли удары по йеменским хуситам

NYT: США в пятый раз за неделю нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

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Reuters

Соединенные Штаты в пятый раз за неделю нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, упреждающие удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам хуситов, так как американская разведка считает, что мятежники собираются атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

18 января министерство иностранных дел Йемена назвало угрозой безопасности странам региона создание в Красном море миссии Европейского союза.

В этот же день американская газета Wall Street Journal писала, что усилия Запада по сохранению глобального морского порядка провалились, мало стран присоединились к операции США в Красном море.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лаврова заявил, что США вместе с союзниками растоптали все нормы международного права.

Ранее в Британии рассказали, как можно было избежать обострения ситуации в Красном море.

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