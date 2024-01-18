На Украине оценили шансы мобилизовать беженцев, проживающих за границей

Принудительная мобилизация украинских беженцев, проживающих за рубежом невозможна. Такое мнение выразил глава Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов, его цитирует Report.

«Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться», — сказал Данилов.

Ранее 18 января президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не могут «просто дышать воздухом».

Накануне Федеральный суд Германии заявил о недопустимости экстрадиции, если она может привести к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу в условиях, когда отказ от нее будет означать наказание.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ не успевают восполнять потери.