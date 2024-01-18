Мэр Киева Виталий Кличко заявил о безумном напоре ВС РФ на ВСУ на фоне острой нехватки снарядов в украинской армии. Его слова приводит немецкое издание Bild.

«В течение нескольких месяцев наблюдался безумный, огромный дефицит боеприпасов», — рассказал чиновник немецким журналистам.

По словам Кличко, именно вопрос о нехватке снарядов чаще всего поднимают сражающиеся на передовой бойцы ВСУ.

«Украина успешно борется с самой сильной армией в мире, но в последнее время наблюдается «безумное давление со стороны России», — подчеркнул он.

Слова чиновника сопровождались призывом предоставить Украине крылатые ракеты повышенной дальности Taurus.

До этого Кличко обвинил власти Украины в нападках и притеснении независимых СМИ.

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