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В Совфеде предупредили ФРГ о последствиях поставок Киеву ракет Taurus

Бондарев: поставки Киеву ракет Taurus сделают ФРГ прямым участником конфликта

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Возможная поставка Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменит ход спецоперации, однако грозят втянуть ФРГ напрямую в конфликт. Такое мнение высказал первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Передача подобного наступательного вооружения — это прямой вызов России и переход Запада <...> к открытой агрессии против РФ», — написал он.

Бондарев выразил надежду, что, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, «немцам хватит благоразумия оттягивать передачу ракет».

«Германия превратится в прямого участника конфликта: это уже не просто помощь вооружением Украине», — резюмировал парламентарий.

Некоторое время назад глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить промедление и передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Ранее в Германии заявили, что не готовы поставлять Украине ракеты Taurus.

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