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Французский политик потребовал отказаться от поставок САУ Caesar Киеву

Политик Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает

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Reuters

Обещанные Францией Украине новые самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar в тот момент, когда ВСУ проигрывают на поле боя, — это безумие. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО», — написал он.

Согласно информации политика, Франция обязалась произвести 78 установок Caesar для Украины.

«В момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег», — высказался Филиппо.

По его словам, производство одной САУ обходится примерно в €5 млн.

Некоторое время назад глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина приобрела еще шесть самоходных гаубиц французского производства Caesar. Он отметил, что сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется около 50 гаубиц.

Ранее во Франции разочаровались в САУ Caesar.

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