Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли свыше 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Потери противника составили более 220 военнослужащих», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, украинская армия также лишилась одной станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийской системы М777 американского производства, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», гаубицы М119 производства США, а также шести боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты «Bradley», и четырех автомобилей.

Перед этим Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов реактивной системы залпового огня, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотный летательный аппарат.

Ранее министр обороны Украины рассказал о снарядном голоде ВСУ.