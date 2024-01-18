Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Купянском направлении до 155 военнослужащих за сутки. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились двух танков, трех боевых бронированных машин, двух автомобилей и САУ «Гвоздика», уточнили в российском ведомстве.

При этом существуют оценки потерь украинской армии с начала спецоперации. Подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис называл цифру около 500 тыс. человек.

Дэвис считает, что доказательством этому служит неожиданная просьба украинского министерства обороны о дополнительном пополнении в размере полмиллиона бойцов в ряды вооруженных сил Украины.

В Минобороны России сообщали, что за 2023 год ВСУ потеряли более 215 тыс. военных.

Ранее украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ.