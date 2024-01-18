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В Минобороны сообщили, что ПВО сбила две ракеты «Точка-У» и авиабомбу

МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», авиабомбу и 18 снарядов РСЗО

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Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM американского производства, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в министерстве отметили, что российская ПВО за минувшие сутки сбила 91 украинский беспилотник над Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР), Запорожской, Херсонской и Харьковской областями.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Московской области, еще один беспилотник был перехвачен под Санкт-Петербургом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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