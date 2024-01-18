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ВС России уничтожили на Украине два пункта дислокации иностранных наемников

МО: армия России поразила два пункта дислокации иностранных наемников на Украине

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Павел Лисицын/РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли поражение двум точкам временной дислокации зарубежных наемников на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, поразить пункты размещения наемников удалось при помощи ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников.

Кроме того, российская армия уничтожила четыре склада ракет и боевых припасов, 117 артподразделений Вооруженных сил Украины, а также нанесла поражение живой силе и боевой технике оппонента в 133 районах.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщала, что в Харькове Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего уничтожены более 60 человек.

Ранее аналитик назвал причину, по которой Франция не заявляет о наемниках на Украине.

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