За минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли поражение двум точкам временной дислокации зарубежных наемников на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, поразить пункты размещения наемников удалось при помощи ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников.

Кроме того, российская армия уничтожила четыре склада ракет и боевых припасов, 117 артподразделений Вооруженных сил Украины, а также нанесла поражение живой силе и боевой технике оппонента в 133 районах.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщала, что в Харькове Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего уничтожены более 60 человек.

Ранее аналитик назвал причину, по которой Франция не заявляет о наемниках на Украине.