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Министр обороны Украины рассказал о снарядном голоде ВСУ

Министр обороны Украины Умеров назвал снарядный голод проблемой для ВСУ

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Thomas Imo/Global Look Press

Украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, слова которого передает ТАСС со ссылкой на украинское оборонное ведомство.

«Дефицит боеприпасов и снарядный голод — это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы», — сказал Умеров, попросив Запад помочь Киеву с решением этой проблемы.

18 января сообщалось, что в Канаде нашли объяснение почти годовой задержке с поставкой Украине зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Соединенных Штатов.

В этот же день министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж начнет ежемесячно передавать Украине десятки ракет для истребителей, которые были адаптированы для моделей советского образца.

До этого в Германии предрекли медленный, но верный конец армии Украины.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что скептически относится к тому, что США продолжат оказывать помощь Украине в случае победы на выборах бывшего президента США Дональда Трампа.

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