Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы «Русского добровольческого корпуса»* (запрещенная в России террористическая организация), члены которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

Как рассказал Лебедев, в пораженном подпольщиками здании были иностранцы, в числе которых были французы.

«Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — сказал координатор.

17 января Минобороны России сообщало, что в Харькове Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были уничтожены более 60 человек.

18 января Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения 68 иностранцам из семи государств, участвующим в качестве наемников в боевых действиях на Украине.

В ноябре 2023 года стало известно, что свыше 500 воевавших на стороне Украины иностранных наемников стали фигурантами уголовных дел в России.

Ранее СК России установил личности более тысячи наемников в зоне СВО.