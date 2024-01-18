Военная и гражданская промышленность значительно поднялась в России в условиях проведения специальной военной операции и введенных санкций. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает ТАСС.

«Смотрите, как поднялась у нас промышленность, не только военная, но и гражданская в условиях санкций», — сказал министр.

Также Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция на Украине очистила российское общество от людей, которые не ощущали причастность к истории своей страны.

Кроме того, министр иностранных дел России высказал мнение, что Украину ожидает судьба Афганистана, Ирака и Ливии и других стран, где свои военные кампании проводили США и их союзники.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.