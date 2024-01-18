Украинские власти заявили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Украине Херсоне произошли несколько взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.

«Взрывы прогремели в разных районах города», — написал он.

Прошлым вечером Мрочко сообщал о взрывах в прибрежных районах города.

Тогда он призвал местных жителей поберечь себя, укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, сейчас удерживают украинские войска.

18 января глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что около 150 украинских солдат арестовали в Херсоне за отказ переправляться в Крынки на левом берегу Днепра.

По данным Сальдо, на этом участке фронта еженедельные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют в среднем 200 человек.

Ранее в ВСУ заявили о мощных ударах РФ в Крынках.