ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Терезовка Шебекинского городского округа.

По словам главы региона, пострадавших в результате удара нет. При этом были повреждены два частных домовладения: в них выбиты окна, посечены фасады и пробита крыша гаража.

«Также поврежден один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

До этого губернатор сообщал, что одна женщина в Белгороде получила осколочное ранение правого коленного сустава после отражения средствами противовоздушной обороны атаки ВСУ.

Утром 18 января в Белгороде объявляли ракетную тревогу.

17 января Гладков сообщал, что за сутки российские войска пресекли две попытки украинских военных совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотников.

Ранним утром в тот же день глава региона заявил, что над Белгородом и Белгородским районом работала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько воздушный целей.

Ранее жителям Белгородской области посоветовали отказаться от купания на Крещение.