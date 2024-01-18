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США провели испытания новой системы наведения для ракеты LBASM

The Drive: армия США провела испытания системы наведения для ракеты LBASM

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Lockheed Martin Corporation

Армия США провела успешные летные испытания новой системы наведения, которая станет ключевым элементом противокорабельной ракеты наземного базирования Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM). Об этом пишет The Drive.

Согласно материалу издания, система позволит баллистической ракете Precision Strike Missile (PrSM) поражать движущиеся корабли и средства противовоздушной обороны (ПВО). Первоначальные испытания системы наведения LBASM, которую также называют PrSM Increment 2, завершили в 2023 году.

Как пишет The Drive, система сочетает в себе пассивную радиолокационную головку самонаведения и инфракрасную систему для идентификации цели. Отмечается, что ракета будет использовать инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS для полета к району нахождения цели, а головка самонаведения будет активироваться на конечном участке полета.

В ноябре прошлого года стало известно, что США намерены уже в первом квартале 2024 года взять на вооружение ракеты PrSM, прошедшие успешные испытания на полигоне в Нью-Мексико.

В компании-разработчике Lockheed Martin отметили, что, хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые.

По данным американского портала Breaking Defense, ракета способна сбивать цели на расстоянии в 85 км.

20 ноября стало известно, что Lockheed Martin совместно с Сухопутными войсками США провели испытания оперативно-тактической ракеты PrSM. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.

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