Пакистан подтвердил обстрел Ирана

Пакистан подтвердил нанесение ударов по территории Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

В дипведомстве отметили, что военные целились «в укрытия террористов».

До этого в Иране услышали серию взрывов в нескольких районах иранской области Сараван провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. Как выяснили агентства AFP и Anadolu, Пакистан нанес ответные удары по боевикам на территории Ирана. Снаряды попали в семь объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана, отметили в СМИ.

Ситуация между странами обострилась, когда 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

В МИД Пакистана заявили, что решительно осуждают удары Ирана по своей территории. Министерство иностранных дел Пакистана также осудило нарушение Ираном воздушного пространства страны.

Также стало известно, что Пакистан отозвал своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.