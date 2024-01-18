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Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область

МО впервые с начала СВО сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью

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Shutterstock

В ночь на 18 января средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. Как пишет издание «КоммерсантЪ», Министерство обороны РФ впервые с начала специальной военной операции (СВО) сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью.

По данным военного ведомства, два украинских беспилотника были задействованы в попытке террористической атаки на объекты в России. Средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск. Других подробностей не приводится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над Подольском, который летел в сторону столицы. Отмечается, что пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

16 января в нескольких микрорайонах Воронежа были слышны взрывы. Дроны ВСУ атаковали областной центр России. Почему украинские налеты на российские города участились, продолжатся ли такие удары и как ответит РФ, разъясняется в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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