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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности через 20 минут после начала. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Во время тревоги глава региона напомнил о безопасности. Он рекомендовал местным жителям и гостям города не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). В случае нахождения на улице власти советовали спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Поздним вечером 17 января в Белгороде и городе Валуйки Белгородской области уже объявляли ракетную тревогу.

В ночь на 17 января администрация Белгорода объявила в городе ракетную опасность. Спустя некоторое время Гладков пояснил, что системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом. По уточненным данным, в общей сложности были сбиты семь беспилотников. Пострадавших нет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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