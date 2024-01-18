На Украине арестованы 150 морпехов за отказ форсировать Днепр

Находящийся под контролем Киева Херсонский суд арестовал более 150 украинских морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу одного из арестованных военных.

По ее словам, ее муж и другие солдаты были задержаны за то, что отказались выполнить приказ командования. Бойцы указывали руководству на отсутствие боеприпасов и продовольствия.

Супруга украинского военного призвала соотечественников не молчать и помочь освободить арестованных.

7 января сообщалось, что военнослужащие, которые не хотят отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, есть в каждой роте Вооруженных сил Украины. Некоторые из таких бойцов сводят счеты с жизнью, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на нескольких украинских офицеров, пожелавших остаться анонимными.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают демонстративно форсировать Днепр «для медийно-политических успехов» главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.