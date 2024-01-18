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Губернатор Сальдо заявил, что украинские войска строят оборонительные укрепления в Херсоне

Губернатор Сальдо: ВСУ переходят к обороне и строят укрепления в Херсоне

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Thomas Peter/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне занимаются возведением оборонительных сооружений. Об этом губернатор рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Сальдо, противник, несмотря на бравурные заявления, постепенно вынужден переходить к стратегической обороне. Это станет основным фактором и будет в дальнейшем определять ход боевых действий. Так, в Херсоне укрепляются некоторые улицы, которые идут параллельно береговой линии. Укрепления строятся на границе с Николаевской областью, а также в других местах. Губернатор отметил, что противник учитывает возможность перехода к обороне.

При этом Сальдо подчеркнул, что возможны остаточные попытки активных действий украинских войск, что проявляется в селе Крынки, расположенном на левом берегу Днепра.

Губернатор выразил уверенность в том, что российские войска постепенно задавят противника.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал причиной сноса памятника Маяковскому в Херсоне крах украинской армии на фронте.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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