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Центральное командование армии США подтвердило удары по ракетным установкам хуситов

Военные США заявили об ударах по ракетным установкам хуситов в Йемене

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US Navy/Global Look Press

Американские военные подтвердили, что атаковали ракетные установки хуситов из движения «Ансар Алла» в Йемене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Удары CENTCOM были нанесены по 14 ракетным установкам, которые принадлежали хуситам. Эти ракетные установки представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морских сил США в регионе.

В заявлении CENTCOM утверждается, что эти удары были предприняты с целью уменьшить возможности хуситов продолжать «безответственные нападения» на международное судоходство в Красном море.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило факт обстрела американского торгового судна у берегов Йемена.

До этого радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение Соединенных Штатов о повторном внесении йеменской военизированной группировки хуситов «Ансар Алла» в список террористических организаций аморальным и политизированным.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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