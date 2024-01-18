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В США подтвердили факт нападения на американское судно у берегов Йемена

Военные США: американское торговое судно получило повреждения у берегов Йемена

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт обстрела американского торгового судна у берегов Йемена. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсети X.

В сообщении говорится, что корабль получил некоторые повреждения, никто из членов экипажа не пострадал.

До этого представитель военного крыла правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сария заявил об атаке на судно США Genco Picardy в Аденском заливе. Атака, по словам представителя движения, была совершена в рамках борьбы за независимость региона от влияния Саудовской Аравии.

После этого вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по территории Йемена, контролируемой движением «Ансар Алла».

Накануне США вновь внесли движение хуситов из Йемена в список террористических организаций.

Ранее британские ВМС сообщили об атаке БПЛА на судно у берегов Индии.

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