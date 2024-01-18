В РФ появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей

В войсках России появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, которые уже успели заслужить репутацию настоящих «пилотов»-асов. Об этом сообщил инструктор по подготовке операторов беспилотников с позывным «Ирландец» в интервью РИА Новости.

Каждый из них имеет на своем счету сотни ликвидированных бойцов ВСУ и десятки уничтоженной украинской техники.

Как отметил собеседник агентства, качества таких операторов складываются из нескольких факторов, включая владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА, наблюдательность, хорошую пространственную ориентацию и умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях.

Немаловажным является также фактор обстрелянности операторов, большинство из которых попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания.

Один из операторов, по словам инструктора, всего за пару месяцев ликвидировал более 240 украинских военных. А у ряда таких «пилотов» личный подтвержденный счет по уничтоженным военнослужащим ВСУ доходит до нескольких сотен, а число уничтоженной украинской техники исчисляется десятками, добавил собеседник агентства.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.