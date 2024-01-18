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США нанесли удары по ракетным установкам хуситов в Йемене

США атаковали ракетные установки хуситов в Йемене

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Global Look Press

Американская армия нанесла удары по ракетным установкам движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена. Об этом, ссылаясь на неназванного чиновника США, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По словам чиновника, атакам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, представляющие непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям военно-морских сил США в этом регионе. Тем самым, американская сторона осуществила свое право на самооборону.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение Соединенных Штатов о повторном внесении йеменской военизированной группировки хуситов «Ансар Алла» в список террористических организаций аморальным и политизированным.

До этого в Пентагоне заявили, что хуситы сохранили некоторые возможности для нападений.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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Удары США по хуситам
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