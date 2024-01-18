Хуситы заявили об обстреле контролируемой ими территории Йемена

Вооруженные силы США и Великобритании проводят обстрел территории Йемена, контролируемой движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

В сообщении говорится, что ударам подверглись провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда.

По информации телеканала Al Hadath, по меньшей мере три удара были нанесены по объектам хуситов в лагере Аль-Карн, расположенном к югу от города Дамар. Взрывы также произошли рядом с аэропортом Ходейды. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Накануне США вновь внесли движение «Ансар Аллах», хуситов из Йемена, в список террористических организаций. В американской администрации объяснили свое решение продолжающимися атаками на суда в Красном море и Аденском заливе.

12 января США и Британия атаковали более 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее в Пентагоне заявили, что хуситы сохранили возможности для нападений.